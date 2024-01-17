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Фото: скриншот видео телеграм-канала &quot;Уральский общественник&quot; / t.me/Chukreev1992

Нападение мигрантов на общественников в Екатеринбурге привело к уголовному делу

После нападения мигрантов на местных активистов в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел в этот понедельник на улице Крестинского. Общественники выявили два гаража, которые выступали в роли склада для хранения контрафактных сигарет. После этого, по словам главы мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, предприниматели-азербайджанцы напали на активистов, повредив их автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества).

На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о расследовании данного дела и уже установленных обстоятельствах.

Теги: дело, мигранты, общественники, СК, Екатеринбург


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