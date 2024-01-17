Санврачи сообщили, сколько можно купаться в проруби

В преддверии Крещения (19 января) представители Роспотребнадзора привели правила купания в проруби.

Перед погружением в прорубь рекомендуется измерить артериальное давление и разогреть кожные покровы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Находиться в воде следует не более 1 минуты, чтобы не получить переохлаждение, при этом не стоит нырять вперед головой, чтобы избежать спазма сосудов.

Крещение Господне (Богоявление) – один из двенадцати важнейших христианских праздников, помимо Пасхи. Согласно Библии, в тот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и на него снизошел Святой Дух в образе голубя.