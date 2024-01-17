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Общество Дальневосточный ФО В России Республика Саха (Якутия)
Фото: Накануне.RU

В Якутске истязали воспитанниц школы-интерната для неслышащих

В Якутии инициировали уголовное дело об истязании после сообщений о незаконных действиях в отношении воспитанниц школы-интерната для неслышащих.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в учреждении обучающихся в 2009-2017 и 2022-2024 годах педагоги и воспитатели причиняли физические и психические страдания воспитанницам 2003 и 2011 годов рождения.

В рамках уголовного дела проведут экспертные исследования, следственные действия, чтобы установить обстоятельств произошедшего и их причины.

Ранее в Челябинской области на воспитателя школы-интерната возбудили уголовное дело за издевательства над детьми.

Теги: Якутия, интернат, истязания


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Ранее 10.07.2023 11:08 Мск В Челябинской области завели уголовное дело на воспитателя школы-интерната, которая оскорбляла и унижала детей

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