В Якутске истязали воспитанниц школы-интерната для неслышащих

В Якутии инициировали уголовное дело об истязании после сообщений о незаконных действиях в отношении воспитанниц школы-интерната для неслышащих.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в учреждении обучающихся в 2009-2017 и 2022-2024 годах педагоги и воспитатели причиняли физические и психические страдания воспитанницам 2003 и 2011 годов рождения.

В рамках уголовного дела проведут экспертные исследования, следственные действия, чтобы установить обстоятельств произошедшего и их причины.

Ранее в Челябинской области на воспитателя школы-интерната возбудили уголовное дело за издевательства над детьми.