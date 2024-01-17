Дом.РФ: можно разрешить больше одной льготной ипотеки при рождении ребенка

В России любой из действующих программ льготного ипотечного кредитования гражданин должен воспользоваться только раз в жизни – если кредитом воспользовались с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в письме гендиректора госкомпании Дом.РФ Виталия Мутко в адрес члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александру Якубовскому, которое было написано в ответ на запрос парламентария.

Ранее кабмин ограничил выдачу льготной ипотеки. Начиная с 23 декабря прошлого года льготными программами можно воспользоваться только один раз в жизни, исключение – семейная ипотека. Дом.РФ считает, что при рождении ребенка можно сделать исключение тем россиянам, которые уже брали льготную ипотеку, – для покупки жилья большей площади разрешить воспользоваться программой еще раз, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы предложили при начислении детского пособия учитывать расходы семьи на выплату кредита по ипотеке.