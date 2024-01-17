Galaxy S24 появится в России раньше, чем в остальном мире

Серия смартфонов Galaxy S24 от южнокорейской корпорации Samsung, анонс которой состоится 17 января в 20:00 мск, появится в продаже в России на этой неделе.

Об этом заявили представители ритейла и сотовых операторов. Это связано с тем, что производитель официально не работает на территории РФ, а значит, отечественные ритейлеры могут не согласовывать с Samsung дату старта продаж. Как правило, производитель начинает продавать свои флагманские устройства в среднем спустя две недели после анонса.

Стоимость устройств составит от 90 тыс. до 190 тыс. руб. Как говорят эксперты, гаджеты вряд ли будут популярными у российских покупателей из-за малого количества изменений в них по сравнению с предыдущими моделями.

В России продукция компании Samsung включена в список брендов, для которых предусмотрена возможность поставок по схеме параллельного импорта. Ритейлеры и сотовые операторы закупают смартфоны у поставщиков в Армении, Казахстане и ОАЭ, которые получают их заранее от производителя, чтобы успеть завезти нужное количество устройств к дате начала официальных продаж по всему миру, сообщают "Известия".