В Госдуме предложили учитывать расходы на ипотеку при начислении детского пособия

Депутаты Госдумы предложили при начислении детского пособия учитывать расходы семьи на выплату кредита по ипотеке.

Соответствующее обращение направлено главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Из документа следует, что парламентариям поступают обращения от многодетных родителей по вопросу изменений порядка начисления единого детского пособия на ребенка. Они жалуются на то, что при назначении пособия учитывается только доход семьи. При этом многие семьи имеют ипотечные займы, которые являются главной нагрузкой на семейный бюджет.

Также при назначении пособия не учитываются случаи, когда семья оказалась в трудной жизненной ситуации, если один или оба родителя лишились места работы не по своей вине. Как отмечают парламентарии, поскольку 2024 год объявлен Годом семьи, задача государства состоит в оказании максимальной помощи родителям и детям, особенно многодетным семьям.

При начислении единого детского пособия на ребенка предлагается отдельно учитывать расходы семьи на покрытие ипотечного займа. Это нужно для того, чтобы расходы на жилищный кредит не давили на семейный бюджет и после выплаты ипотеки у родителей оставались деньги на питание и воспитание детей, сообщают "Известия".

Ранее Банк России заявил, что выдача банками льготных ипотечных кредитов только у тех застройщиков, которые готовы платить им комиссию, снижает прозрачность рынка жилья, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность ипотечного кредитования.