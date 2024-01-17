Москалькова предложила проводить выставку "Россия" на регулярной основе

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова предложила проводить выставку "Россия" на регулярной основе.

По ее словам, это необходимо, чтобы посетители могли видеть динамику преобразований и развития страны. Уполномоченный указала, что эта грандиозная выставка — еще одно доказательство того, что в РФ "обеспечены права всех граждан, вне зависимости от региона проживания, возраста и этнической принадлежности, на труд, образование, медицинское обслуживание и отдых".

"Форум "Россия" – наглядное воплощение Конституции, и объединяет все, чем может гордиться наша большая и бесконечно разнообразная родина", - отметила Москалькова, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава государства Владимир Путин предложил продлить на лето форум "Россия" на ВДНХ в Москве.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента, председатель организационного комитета по проведению международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко наградил памятными статуэтками глав регионов за вклад в создание уникальной экспозиции по итогам первого месяца работы Выставки.