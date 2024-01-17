17 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Законопроект: ЦБ может получить право ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов

В Госдуму России внесли проект закона о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов.

Как ожидается, это произойдет с 1 июля 2024 года. Как следует из пояснительной записки к документу, его цель — предотвращение роста закредитованности населения и накопления рисков банками и МФО. При этом ограничения не будут распространяться на автокредиты.

По словам парламентариев, риски в ипотечном кредитовании выросли. По состоянию на 1 октября прошлого года цены на строящееся жилье были выше цен на готовое жилье на 42%. Отмечается, что в случае, если заемщику потребуется продать на вторичном рынке купленное в ипотеку строящееся жилье, полученных средств может оказаться недостаточно для исполнения обязательств по кредиту. Это несет риски как для заемщика, так и для кредитора, сообщает Forbes.

Ранее Банк России заявил, что выдача банками льготных ипотечных кредитов только у тех застройщиков, которые готовы платить им комиссию, снижает прозрачность рынка жилья, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность ипотечного кредитования.

Теги: законопроекты, ЦБ РФ, ипотека, банки


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