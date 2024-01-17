АТОР: рост бронирований туров в Абхазию на лето увеличился в несколько раз

Абхазия стала одним из самых активно бронируемых направлений на предстоящий летний сезон.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), бронирование туров превышает показатели 2023 года в несколько раз. По оценкам экспертов, объемы продаж на этапе раннего бронирования в 5-6 раз опережают результаты аналогичной акции годом ранее. Участники туристического рынка связывают увеличение количества бронирований на курорты Абхазии в летнем сезоне с несколькими факторами. В первую очередь, это доступная стоимость абхазских курортов и привлекательные условия акции раннего бронирования.

По данным туроператоров, спросом пользуется Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум. Прежде всего бронируются отели с бассейнами, среднего уровня, предлагающие питание "все включено" и "полный пансион". Увеличился спрос на номера большой вместимости.

Также россияне стали чаще интересоваться коттеджами на время летнего отпуска в Абхазии. Пик заездов по Абхазии придется на период с 25 июня по 27 августа.

Ранее стало известно, что маршрут российского поезда "Ласточка" в Абхазию, который в настоящее время следует до Гагры, будет продлен до столицы республики города Сухум.