В 2023 году "утекли" 240 млн уникальных телефонных номеров россиян

За 2023 год в интернет "слили" 240 млн уникальных телефонных номеров россиян.

В исследовании сервиса DLBI говорится, что всего в Роскомнадзоре за год зафиксировали 168 "сливов" персональных данных. Среди лидеров по утечкам - ритейл и банки. От целевых атак злоумышленники перешли к массовым. Роскомнадзоре считают, что взломы баз компаний — это часть гибридной войны против России.

Чтобы защитить граждан, власти хотят ввести для организаций оборотные штрафы — такой подход поддерживают в Минцифры и ЦБ РФ. Также в РФ может появиться механизм компенсации для пострадавших, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных, сообщил глава думского IT-комитета, один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн.