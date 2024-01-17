17 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В 2023 году "утекли" 240 млн уникальных телефонных номеров россиян

За 2023 год в интернет "слили" 240 млн уникальных телефонных номеров россиян.

В исследовании сервиса DLBI говорится, что всего в Роскомнадзоре за год зафиксировали 168 "сливов" персональных данных. Среди лидеров по утечкам - ритейл и банки. От целевых атак злоумышленники перешли к массовым. Роскомнадзоре считают, что взломы баз компаний — это часть гибридной войны против России.

Чтобы защитить граждан, власти хотят ввести для организаций оборотные штрафы — такой подход поддерживают в Минцифры и ЦБ РФ. Также в РФ может появиться механизм компенсации для пострадавших, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных, сообщил глава думского IT-комитета, один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн.

Теги: персональные данные, хакеры


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Ранее 04.12.2023 13:25 Мск В Госдуму внесли закон о штрафах и тюремных сроках за утечку персональных данных

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