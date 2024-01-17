В суд поступил иск на миллиард рублей за организацию "голой вечеринки"

В Таганском суде Москвы зарегистрирован коллективный иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием возместить моральный вред за скандальную "голую вечеринку" в клубе "Мутабор".

Соответчиком по иску является ПАО "МТС". Сумма исковых требований с момента отклонения предыдущего иска не изменилась. Речь идет об 1 млрд руб., сообщает ТАСС

Ранее Ивлеева не признала вину в организации скандальной "голой вечеринки". Защита также считает, что ответственна за всю эту историю не сама Ивлеева, а компания, с которой она заключила договор на организацию мероприятия.

Кроме того, стало известно об отказах крупных партнеров Ивлеевой (таких, например, как МТС) от сотрудничества.