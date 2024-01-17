17 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

В Госдуме предложили расширить список преступлений, за которые лишат гражданства

Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, который расширяет перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России.

В перечень предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в частности, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах. Как сообщил депутат Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду"), в вопросах миграции главная цель - "защитить интересы коренного населения России, их спокойствие и благополучие". Парламентарий отметил, что если мигрант совершает тяжкое умышленное преступление, он должен "отправиться домой", даже если каким-то образом успел оформить российский паспорт.

Ко второму чтению будет необходимо определить отдельные категории новых граждан и составы преступлений, для которых лишение гражданства даже за тяжкие преступления нецелесообразно или негуманно, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Госдуме призвали создать полноценное ведомство по делам миграции.

Теги: преступления, гражданство, Госдума


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