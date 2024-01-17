"Тропа 47": Ленинградская область впечатлит туристов и летом, и зимой

Три особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения и 49 региональных действуют в Ленинградской области. Причем, шесть из них имеют международный охранный статус. В регионе разработан 41 маршрут на этих природных территориях. И, что особенно важно, часть из них являются всепогодными.

Например, заказник «Коккоревский», расположенный на берегу Ладожского озера, впервые этой зимой вошел в число популярных зимних экомаршрутов региона. Такие данные зафиксированы в опубликованном дирекцией ООПТ Ленинградской области рейтинге самых посещаемых любителями зимнего активного отдыха маршрутов.

«Наши экотропы отлично подходят и для катания на лыжах, и для пеших прогулок. Новогодние каникулы в этом году были по-настоящему морозными, но, несмотря на это, на особо охраняемых природных территориях Ленинградской области было довольно много посетителей. Например, в одном только заказнике «Линдуловская роща» побывало порядка 800 человек, и не менее 350 добрались до заказника «Кургальский», ― рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

Лидирует в рейтинге популярности государственный природный заказник «Линдуловская роща». Из года в год он остается самой посещаемой особо охраняемой природной территорией Ленинградской области.

Сюда едут за чистым хвойным воздухом, за тишиной, за вдохновением и спокойствием. Важно отметить, что обустроенный экологический маршрут «Лиственничная роща» доступен в любое время года.

Памятник природы «Колтушские высоты» включает пять экотроп, четыре из которых пешеходные, зимой превращающиеся в лыжные. Правда, активные туристы не только довольствуются уже проложенными маршрутами, но и прокладывают свои тропы по живописным камовым холмам. Отличительной особенностью "Колтушских высот" является комфортная транспортная доступность, ведь этот памятник природы находится недалеко от Санкт-Петербурга.

Тем, кто любит более "адреналиновые" лыжные дистанции стоит обратить внимание на памятник природы «Токсовские высоты». Здесь высота живописных камовых холмов достигает 103 метров, а потому довольно крутые спуски и подъёмы гарантированы.

В «Токсовском» природном парке обустроены три экотропы. Кроме того, лыжники каждый год прокладывают свои тропы по живописным окрестностям.

В заказнике «Гряда Вярямянселькя» также три экомаршрута, плюс уникальные лесные озёра и старая финская ГЭС. Ландшафт здесь затейливый и красивый в любое время года.

Заказник «Кивипарк» ― это экотропа, составляющая почти 12 километров по лесу и берегу Выборгского залива. И тут тоже лыжные и пешие прогулки возможны среди красивейшей природы.

Заказник «Кургальский», расположенные на берегу Финского залива, любопытен тем, что доступен для самых неподготовленных физически туристов. Здесь значительная часть экомаршрута в 4 км проходит по деревянным настилам, которые очищаются от снега сотрудниками дирекции ООПТ.

Накануне стало известно, что в рамках регионального приоритетного проекта «Тропа 47» принято решение о создании нового экомаршрута. На территории памятника природы «Каньон реки Лава», расположенного в Кировском районе Ленинградской области, неподалёку от Мурманского шоссе.

Кроме живописных водопадов, гротов, на этой территории есть исторические объекты – мост через реку Лава в районе деревни Васильково, остатки старинной водяной мельницы. Здесь располагается так называемый «Лавуйский острог» – в XVII веке по реке Лава проходила русско-шведская граница и этот острог – это передовая русская погранзастава. Арочный мост был построен в 1825 году видным петербургским архитектором Давидом Висконти из массивных известняков. Переправа стала частью Архангелогородского тракта, проложенного еще в допетровские времена. Проектируемая протяженность новой экологической тропы составит порядка 3,5 км.

Стоит отметить, что практика Ленинградской области «Тропа 47» – новый подход к созданию туристских оборудованных троп на природных территориях - была рекомендована к массовому тиражированию в России. В конце 2023 года Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России опубликовали такие рекомендации на платформе АСИ «Смартека».