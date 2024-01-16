В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов

Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установят в нескольких приграничных районах Белгородской области сообщают РИА Новости.

Такое заявление сделал глава региона Вячеслав Гладков во время вечернего эфира в соцсети "Вконтакте".

Жители региона обратились к губернатору с просьбой установить железобетонные конструкции в Шебекино и Валуйках, аналогичные тем, что уже были поставлены в Белгороде. Причина их просьбы заключается в том, что, по словам жителей, эти города чаще Белгорода подвергаются обстрелам со стороны Украины.

"Будут установлены. Сейчас мы налаживаем производство модулей. Выстроить такую же работу в Валуйках, может быть, в других населенных пунктах Валуйского округа, например, в Уразово. И в Шебекино и, обязательно, в Новой Таволжанке. И, конечно, эту работу будем проводить", - сказал Гладков.