17 Января 2024
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Евгений Силантьев/&#8201;ТАСС

В Белгородской области установят сооружения для защиты от обстрелов

Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установят в нескольких приграничных районах Белгородской области сообщают РИА Новости.

Такое заявление сделал глава региона Вячеслав Гладков во время вечернего эфира в соцсети "Вконтакте".

Жители региона обратились к губернатору с просьбой установить железобетонные конструкции в Шебекино и Валуйках, аналогичные тем, что уже были поставлены в Белгороде. Причина их просьбы заключается в том, что, по словам жителей, эти города чаще Белгорода подвергаются обстрелам со стороны Украины.

"Будут установлены. Сейчас мы налаживаем производство модулей. Выстроить такую же работу в Валуйках, может быть, в других населенных пунктах Валуйского округа, например, в Уразово. И в Шебекино и, обязательно, в Новой Таволжанке. И, конечно, эту работу будем проводить", - сказал Гладков.

Теги: защитные сооружения, Гладков, обстрел, ВСУ


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