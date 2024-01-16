16 Января 2024
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Ситуация с вывозом мусора в Челябинске постепенно стабилизируется

Ситуация с вывозом мусора в Челябинске постепенно стабилизируется, сообщили Накануне.RU в администрации города.
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На сегодняшний день в Челябинске зафиксировано порядка 70 проблемных контейнерных площадок, требующих зачистки. Руководители управления ЖКХ и представители районных администраций ежедневно проверяют состояние контейнерных площадок на территории города.

По информации мэрии, большие трудности работе спецтехники создают автомобили, припаркованные рядом с площадками и вдоль проездов к ним.

Напомним, непрекращающийся мусорный коллапс в Челябинске вынудил общественность и политические силы региона потребовать от областных властей жестких мер по отношению к региональному оператору по обращению с ТКО — ООО "Центр коммунального сервиса". Накануне в министерство экологии поступило письмо с требованием лишить компанию ее статуса.

Жители указывают, что претензии к работе "ЦКС" возникали всегда, однако с начала декабря ситуация стала систематической, а горожанам пришлось провести новогодние праздники среди гор мусора. В начале прошлого месяца в "ЦКС" объясняли проблемы аномальными холодами, которые повлияли на график выхода мусоровозов на маршруты. В дальнейшем регоператор сослался на сложную эпидемиологическую обстановку и нехватку водителей, а с приходом снегопадов — на нерасчищенные дороги и осложненные подъезды к контейнерным площадкам.

Теги: мусор, региональный оператор, контейнер, коллапс


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