Ситуация с вывозом мусора в Челябинске постепенно стабилизируется

Ситуация с вывозом мусора в Челябинске постепенно стабилизируется, сообщили Накануне.RU в администрации города.

На сегодняшний день в Челябинске зафиксировано порядка 70 проблемных контейнерных площадок, требующих зачистки. Руководители управления ЖКХ и представители районных администраций ежедневно проверяют состояние контейнерных площадок на территории города.

По информации мэрии, большие трудности работе спецтехники создают автомобили, припаркованные рядом с площадками и вдоль проездов к ним.

Напомним, непрекращающийся мусорный коллапс в Челябинске вынудил общественность и политические силы региона потребовать от областных властей жестких мер по отношению к региональному оператору по обращению с ТКО — ООО "Центр коммунального сервиса". Накануне в министерство экологии поступило письмо с требованием лишить компанию ее статуса.

Жители указывают, что претензии к работе "ЦКС" возникали всегда, однако с начала декабря ситуация стала систематической, а горожанам пришлось провести новогодние праздники среди гор мусора. В начале прошлого месяца в "ЦКС" объясняли проблемы аномальными холодами, которые повлияли на график выхода мусоровозов на маршруты. В дальнейшем регоператор сослался на сложную эпидемиологическую обстановку и нехватку водителей, а с приходом снегопадов — на нерасчищенные дороги и осложненные подъезды к контейнерным площадкам.