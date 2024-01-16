Путин сегодня провел встречу с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи

Президент России Владимир Путин сегодня провел встречу с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", - сообщил он.

Министры иностранных дел провели в Москве переговоры и проинформировали Путина о достигнутых договоренностях.

В МИД РФ сообщили, что Россия намерена продолжить доверительный диалог по ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии и подтверждает принципиальную позицию в пользу комплексного справедливого урегулирования существующих проблем.

В ведомстве отметили, что политика США и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует продвижению в позитивном направлении.