17 Января 2024
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Политика Центральный ФО Москва
Фото: МИД России / t.me/MID_Russia

Путин сегодня провел встречу с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи

Президент России Владимир Путин сегодня провел встречу с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", - сообщил он.

Министры иностранных дел провели в Москве переговоры и проинформировали Путина о достигнутых договоренностях. 

Цой Сон Хи, Сергей Лавров(2024)|Фото: МИД России / t.me/MID_Russia

В МИД РФ сообщили, что Россия намерена продолжить доверительный диалог по ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии и подтверждает принципиальную позицию в пользу комплексного справедливого урегулирования существующих проблем. 

В ведомстве отметили, что политика США и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует продвижению в позитивном направлении.

 

Теги: Владимир Путин, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, МИД РФ, МИД КНДР


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