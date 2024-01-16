Путин назвал "придурками" украинских переговорщиков и заявил о провале контрнаступления ВСУ

17 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

Путин назвал "придурками" украинских переговорщиков и заявил о провале контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России прокомментировал провал украинского контрнаступления и удары по российским приграничным территориям. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По мнению президента, удары, которые ВСУ наносят по гражданским объектам - это попытка киевского режима отвлечь внимание своего народа и "спонсоров" от полного и абсолютного провала контрнаступления. Президент поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество и сплоченность и попросил муниципальных служащих продолжать свою службу в том же режиме, что и сейчас.

Также глава государства прокомментировал отказ Украины от договоренностей с Россией из-за давления Лондона. Он назвал киевских переговорщиков "придурками". Президент напомнил, что были договоренности в Стамбуле. Со стороны Киева переговорщик поставил подпись. Попросили Россию отвести войска от Киева, а когда Россия выполнила это условие - "выбросили в помойку все договоренности".

"Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: "Да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну, придурки, нет?!" - сказал президент, отметив, что конфликт мог завершиться еще полтора года назад. По словам президента, это в очередной раз подчеркивает, что киевские власти не самостоятельны.

Также глава государства заявил, что они "закомпостировали мозги народу Украины", поскольку еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают.

"Мозги там закомпостировали людям. Поговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Да и вообще это непонятно, что такое".

Президент обратил внимание, что на Украине "на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера" и подчеркнул, что такие люди не могут победить.

Россия же, по словам Путина, всегда защищала собственные интересы и продолжит это делать на СВО. Он подчеркнул, что российский народ победить невозможно, поскольку в России бережно относятся к своим близким, семьям и Родине в целом.

Теги: Путин, Украина, ВСУ, контранступление, переговоры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети