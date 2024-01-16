Путин назвал "придурками" украинских переговорщиков и заявил о провале контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России прокомментировал провал украинского контрнаступления и удары по российским приграничным территориям. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По мнению президента, удары, которые ВСУ наносят по гражданским объектам - это попытка киевского режима отвлечь внимание своего народа и "спонсоров" от полного и абсолютного провала контрнаступления. Президент поблагодарил жителей приграничных территорий за мужество и сплоченность и попросил муниципальных служащих продолжать свою службу в том же режиме, что и сейчас.

Также глава государства прокомментировал отказ Украины от договоренностей с Россией из-за давления Лондона. Он назвал киевских переговорщиков "придурками". Президент напомнил, что были договоренности в Стамбуле. Со стороны Киева переговорщик поставил подпись. Попросили Россию отвести войска от Киева, а когда Россия выполнила это условие - "выбросили в помойку все договоренности".

"Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: "Да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну, придурки, нет?!" - сказал президент, отметив, что конфликт мог завершиться еще полтора года назад. По словам президента, это в очередной раз подчеркивает, что киевские власти не самостоятельны.

Также глава государства заявил, что они "закомпостировали мозги народу Украины", поскольку еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают.

"Мозги там закомпостировали людям. Поговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Да и вообще это непонятно, что такое".

Президент обратил внимание, что на Украине "на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера" и подчеркнул, что такие люди не могут победить.

Россия же, по словам Путина, всегда защищала собственные интересы и продолжит это делать на СВО. Он подчеркнул, что российский народ победить невозможно, поскольку в России бережно относятся к своим близким, семьям и Родине в целом.