В Нефтеюганске группа подростков осквернила Вечный огонь

В Нефтеюганске группа подростков осквернила Вечный огонь. Несовершеннолетние бросали в него петарды и снег, а также повредили звезду, установленную на мемориале, сообщили Накануне.RU в СКР.

Следователи Югры начали процессуальную проверку. Ситуация заинтересовала главу СКР Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.