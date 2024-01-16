В Нерехте по президентскому проекту построен новый корпус поликлиники для взрослых

Площадь нового здания - более 1100 квадратных метров. В нем оборудованы регистратура, прививочный кабинет и кабинеты неотложной помощи. Расположены и кабинеты для узких специалистов - хирурга, кардиолога, онколога, травматолога, невролога, дерматолога и др. Ранее врачи принимали пациентов в разных помещениях больницы.

Строительство нового корпуса поликлиники для взрослых в Нерехте стало возможным благодаря активному участию региона в национальном проекте «Здравоохранение», инициированном Президентом России Владимиром Путиным. На строительство медучреждения Костромская область привлекла более 100 миллионов рублей.

Совершенствование материально-технической базы медицинских учреждений в муниципальных образованиях Костромской области – одна из основных задач по развитию регионального здравоохранения, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым.

Новый корпус уже принял первых пациентов. Всего в зоне обслуживания медучреждения - более 25 тысяч жителей города Нерехты и Нерехтского района. Каждую смену медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать свыше 100 человек, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

«Во всем здании установлена новая медицинская мебель. Полностью обновлены кабинеты хирурга и эндокринолога. Мы закупили современные компьютеры, мониторы, светильники, кушетки, операционный стол. Все оборудование соответствует требованиям медицинских стандартов», - отметил главный врач Нерехтской центральной районной больницы Сергей Ломакин.

«Очень удобно, что теперь все кабинеты находятся в одном здании. Не нужно, как раньше, ходить через улицу в регистратуру, на прием ко врачу, в лабораторию. Все очень хорошо. Светло, современно, условия замечательные и для пациентов, и для врачей. Здесь приятно находиться. Это настоящий подарок для всего района», - поделилась впечатлениями жительница Нерехтского района Татьяна Смирнова.

Кроме того, в поликлинике установлены современные системы теплоснабжения, пожаротушения и климат-контроля. Крыша оборудована специальной подогреваемой кровлей.

Для удобства пациентов Нерехтская районная больница реализует еще один проект - обустройство теплого коридора, который свяжет два корпуса поликлиники. Средства на эти цели - более 4,5 миллионов рублей - выделены по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Завершить работы планируется до конца февраля.

Дополнительно в корпусе создано общественное пространство - Школа профилактики диабета. Для пациентов здесь будут проходить лекции о здоровом питании и показ познавательных фильмов с помощью цифровой панели.

Также уже этим летом Нерехтская районная больница начнет оказывать медицинскую помощь пациентам с почечной недостаточностью. Здесь откроется отделение гемодиализа. Ремонтные работы в помещении завершены, сейчас ведется монтаж и пуско-наладка оборудования.

Кроме того, Нерехтская ЦРБ совместно с региональным департаментом здравоохранения ведёт активную работу по привлечению новых кадров. Сейчас по целевому договору в медицинских вузах обучается 35 студентов. Среди них - будущие терапевты, невролог, дерматовенеролог, офтальмолог и нефролог.