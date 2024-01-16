Парламент Эстонии отказался сносить "Бронзового солдата"

Парламент Эстонии отклонил законопроект о демонтаже памятника советскому воину в Таллине, известному как "Бронзовый солдат". В поддержку документа, внесенного в мае прошлого года, высказались 14 депутатов, против – 54.

Предложившая демонтировать памятник Консервативная народная партия Эстонии заявляла, что памятники, установленные в советскую эпоху, "унизительны для эстонцев, неприемлемы и фальсифицируют реальную историю", передает РБК.

"Бронзовый солдат" изначально был установлен на холме Тынисмяги в центре Таллина. В 2007 году его перенесли на военное кладбище. Перенос памятника сопровождался массовыми акциями протеста, беспорядками, погиб российский гражданин, пострадали около 50 человек.