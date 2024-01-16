16 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Уральского рэпера VACIO могут отправить в музыкальные войска с зарплатой в 60 тысяч

Екатеринбургского рэпера Николая Васильева, более известного как VACIO, могут отправить служить в военный оркестр с заплатой в 60 тыс. рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, такое заманчивое предложение артисту сделали в военкомате, куда его пригласили сразу после освобождения из СИЗО. Помимо зарплаты, Васильев сможет проживать на съемной квартире, а на выходные выбираться домой.

Напомним, ранее в Сеть попали многочисленные снимки с "голой" вечеринки, на которой были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие, в том числе и VACIO. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными, что сделал и рэпер, прикрыв свое достоинство только носком.

Перфоманс не оценили правоохранители и, по решению суда, артист был арестован на 15 суток. После выхода Васильева снова закрыли в СИЗО еще на 10 суток по ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство; действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка). После этого рэперу и пришла повестка в военкомат.

Ранее сообщалось, что на воинском учете юноша состоит на малой родине, и там его признали негодным к службе по медицинским показаниям.

Теги: рэпер, VACIO, Ивлеева, оркестр


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