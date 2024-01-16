16 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Российские соцсети для правоохранителей более прозрачны – депутат Госдумы

В Москве актер Иван Янковский оказался в центре скандала с интернет-мошенничеством. Некий инвестор обманул москвичку на 263 тыс. руб. Женщина утверждает, что рекламу инвестора-мошенника, которому отдала деньги, она увидела в Instagram*-аккаунте Янковского. Актер отрицает причастность к ситуации, которой уже занялись правоохранительные органы. Есть вероятность, что потерпевшая увидела фейковый пост или фейковый аккаунт.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что блокировка иностранной соцсети в России усложнит расследование дела.

"Не исключаю, что злоумышленники намеренно выбрали для реализации своей схемы именно Instagram*, понимая, что российские соцсети для правоохранителей более прозрачны", - пишет в Telegram Горелкин.

Он утверждает, что тут напрашивается "однозначный вывод": "Instagram* в силу своего статуса становится все более комфортной средой для преступников".

"На этом фоне не только кинозвездам, а всем российским гражданам нужно задать себе простой вопрос: а нужен ли мне вообще аккаунт в социальной сети, которая находится вне правового поля РФ, и где меня могут безнаказанно подставить или кинуть на деньги?" – добавляет депутат.

*Instagram – заблокированная в России американская соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую российский суд признал экстремистской и запретил на территории РФ

Теги: соцсети, Instagram, антон горелкин, иван янковский


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