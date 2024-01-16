16 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Колесников похвалил уборку снега в Екатеринбурге, в сравнении с региональными дорогами

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников вступился за коммунальные службы города, заверив, что в уральской столице с уборкой снега все в порядке. По его словам, все просто привыкли ругать Екатеринбург, а тем временем свердловским властям стоило бы обратить внимание на региональные дороги, где ситуация гораздо хуже.

"У нас же привыкли Екатеринбург ругать. Пусть областники посмотрят, в каком у них дороги состоянии", - заявил депутат во время заседания думской комиссии по городскому хозяйству.

В качестве примера Колесников рассказал об участке дороги от поселка Балтым до поворота к поселку Красный, где высота сугробов достигла 10 см. По его словам, там страшно и опасно ездить, из-за чего приходится ограничивать скорость до 20 км/ч. Депутат также заявил, что собирается "довести ситуацию до абсурда", чтобы участок Верхотурского тракта закрыли из-за высокого риска аварий.

Напомним, что пока Колесников хвалит уборку снега в Екатеринбурге, лично глава города обвинил коммунальные службы в "работе спустя рукава" во время новогодних каникул и запретил отдыхать на выходных. До этого прокуратура внесла представление градоначальнику из-за снежных завалов, а в областном ГИБДД заявили, что ограничат движение автобусов и большегрузов по Екатеринбургу, пока ситуация с очисткой дорог от снега не будет урегулирована.

Теги: Колесников, Екатеринбург, уборка снега, гололед, дорога


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