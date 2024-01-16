16 Января 2024
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Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Трепова призналась, что выполняла поручения кураторов в надежде уехать на Украину

Дарья Трепова*, обвиняемая в совершении теракта против военкора Владлена Татарского, призналась, что хотела уехать на Украину. Также она рассказала в суде, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова.

По словам Треповой, с Попковым они подписались друг на друга в социальных сетях весной 2022 года. "Я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтнром на Украину. Он ответил, что подумает", — цитирует Трепову РИА Новости.

В итоге Попков начал давать ей небольшие поручения, а позже познакомил с другом под ником Гештальт. Настоящего его имени Трепова не знает, однако именно он передал ей посылку с бюстом Владлена Татарского, в котором была бомба.

Покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

Трепову обвиняют по трем статьям: п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление).

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: трепова, украина, попков


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