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Общество Свердловская область В России
Фото:Накануне.RU

Миронов призвал к реформе "скорой помощи" после обращения врачей Кушвы к Путину

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава фракции "СРЗП" в Госдуме Сергей Миронов призвал к реформе "скорой помощи" на основе советского принципа "врач к больному".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Миронова, заявление политика последовало после обращения к Владимиру Путину работников "скорой" из уральского города Кушва. Они пожаловались президенту на низкие зарплаты и нехватку кадров.

"В советские годы в отечественном здравоохранении действовал принцип "врач к больному", который подразумевал возможность оказания квалифицированной медицинской помощи прямо на дому в первые часы при несчастных случаях или в случае обострения заболевания. Это более затратно для бюджета, но позволяет эффективнее сохранять жизни и здоровье людей, то есть в конечном итоге для экономики страны это более выгодно", - отметил Сергей Миронов.

Он заявил, что расходы на здравоохранение в России необходимо повышать до 7% с нынешнего 1% – "тогда будут деньги и на зарплаты врачей, и на оснащение больниц и бригад медикаментами, оборудованием и транспортом". Миронов призвал кардинально пересмотреть подходы к работе "скорой" в стране: увеличить расходы, чтобы обеспечить возможность выезда врача, а не просто медработника, к пациенту на дом. По словам лидера социалистов, соответствующие обращения будут направлены в Минздрав и Правительство РФ.

Напомним, что по статистике большинство жалоб Путину, поступающих из Свердловской области, касаются ситуации в здравоохранении.

Теги: скорая, реформа, Миронов, Кушва, Путин


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