Верховная Рада Украины одобрила хранение базы данных военнообязанных в дата-центрах НАТО

Верховная Рада Украины в целом одобрила законопроект об электронном реестре военнообязанных, сообщил депутат Ярослав Железняк. В Минобороны Украины считают, что электронный реестр позволит усовершенствовать работу с призывниками, мобилизацию, обмен с различными ведомствами информацией о военнообязанных.

"Если вы зарегистрированы в Киеве, а живете в Одессе, в ТЦК (военкомате – прим. ред.) смогут это увидеть; отпадет необходимость в рейдах по ресторанам и спортзалам; быстрее удастся идентифицировать украинцев, которые не стоят на воинском учете; не будет повторных повесток", - прокомментировал законопроект Железняк аргументами оборонного ведомства.

В общем и целом законопроект схож с тем, что в прошлом году одобрил российский парламент: создание единой электронной системы учета военнообязанных, которой сейчас нет ни в той, ни в другой стране. Значительную разницу составляет способ хранения информации о гражданах: в России у депутатов и общества было много вопросов по поводу возможных утечек данных, условий безопасного хранения данных.

Украинский закон подразумевает хранение информации о военнообязанных гражданах в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Это позволит освободить средства ПВО, который сейчас защищают дата-центры, отмечают авторы законопроекта. Также в Минобороны рассчитывают ускорить и расширить доступ ВСУ к разведданным "союзников", усилить защиту данных от кибер-атак.