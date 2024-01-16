В Госдуме поддержали идею национализации объектов ЖКХ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею национализации теплосетей и генерирующих мощностей в качестве одной из возможности решения проблем системы ЖКХ.

"Мы все подходы рассмотрим <…> где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность теплосетей и генераций", - сказал он на пленарном заседании палаты.

9 января стало известно, что президент Росси Владимир Путин поручил национализировать Климовский специализированный патронный завод, на территории которого находится аварийная котельная. Из-за нее без тепла в январские праздники остались несколько десятков тысяч жителей Климовска. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что собственники завода находятся за границей.