Оставшимся без отопления жителям Кушвы обещают сделать перерасчет

16 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Оставшимся без отопления жителям Кушвы обещают сделать перерасчет

Жителям уральского города Кушва, у которых на этой неделе похолодало в квартирах, будет сделан перерасчет за отопление. С таким заявлением выступили в компании "ПКП Синергия", которая обслуживает городские сети по концессии.

Ранее сообщалось, что 15 января из-за аварии в котельной была снижена подача тепла в ряде домов Кушвы. Сегодня работы по устранению последствий были завершены, а у здания городской администрации собрались десятки людей, недовольных отключением отопления в январе.

Как сообщили Накануне.RU в "ПКП Синергия", в последние дни новогодних праздников специалисты обратили внимание на проблемы, связанные с горением газа на котельной. Но так как температура на улице достигала 30 градусов мороза, остановить работу объекта не представилось возможным. Было решено отложить ремонт до улучшения погоды, которое наступило только 15 января.

"Все работы выполнены в установленный срок. Температурный режим возвращается к нормативным значениям. В распоряжении "ПКП Синергия" имеются необходимые людские и материально-технические ресурсы. Отметим, что за тот период, когда температурный режим был ниже нормативных значений, потребителям будет произведен перерасчет", - заявили в компании.

Там также добавили, что задолженность за поставленный коммунальный ресурс ежегодно прирастает более чем на 35 млн рублей и в настоящее время превышает 170 млн рублей.

Напомним, ранее в администрации Кушвы заявили о судебном разбирательстве с "ПКП Синергия".

Теги: Кушва, перерасчет, отопление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2024 13:05 Мск В мэрии Кушвы заявили о суде с компанией, обслуживающей коммунальные сети города
Ранее 16.01.2024 11:02 Мск Очередная авария на Урале: оставшиеся без отопления жители Кушвы "митингуют" у мэрии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети