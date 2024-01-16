Оставшимся без отопления жителям Кушвы обещают сделать перерасчет

Жителям уральского города Кушва, у которых на этой неделе похолодало в квартирах, будет сделан перерасчет за отопление. С таким заявлением выступили в компании "ПКП Синергия", которая обслуживает городские сети по концессии.

Ранее сообщалось, что 15 января из-за аварии в котельной была снижена подача тепла в ряде домов Кушвы. Сегодня работы по устранению последствий были завершены, а у здания городской администрации собрались десятки людей, недовольных отключением отопления в январе.

Как сообщили Накануне.RU в "ПКП Синергия", в последние дни новогодних праздников специалисты обратили внимание на проблемы, связанные с горением газа на котельной. Но так как температура на улице достигала 30 градусов мороза, остановить работу объекта не представилось возможным. Было решено отложить ремонт до улучшения погоды, которое наступило только 15 января.

"Все работы выполнены в установленный срок. Температурный режим возвращается к нормативным значениям. В распоряжении "ПКП Синергия" имеются необходимые людские и материально-технические ресурсы. Отметим, что за тот период, когда температурный режим был ниже нормативных значений, потребителям будет произведен перерасчет", - заявили в компании.

Там также добавили, что задолженность за поставленный коммунальный ресурс ежегодно прирастает более чем на 35 млн рублей и в настоящее время превышает 170 млн рублей.

Напомним, ранее в администрации Кушвы заявили о судебном разбирательстве с "ПКП Синергия".