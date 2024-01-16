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Общество Свердловская область
Фото: телеграм-канал &quot;Парк 50-летия ВЛКСМ//На районе&quot; / t.me/park50let

Жители Екатеринбурга настаивают на публичных слушаниях по застройке парка 50-летия ВЛКСМ

Жители Юго-Западного района Екатеринбурга настаивают на проведении публичных слушаний относительно застройки Парка 50-летия ВЛКСМ. Как рассказали протестующие в своем Telegram-канале, общественные обсуждения, проводимые ранее городом, были просто для галочки. Сейчас же екатеринбуржцы требуют действительно учесть их мнение, собрав под соответствующим заявлением более 350 подписей.

Решение было принято после 12 января, когда был получен ответ на обращение в минстрой Свердловской области. В нем было сказано, что градостроительное законодательство не предусматривает проведение общественных обсуждений, когда дело касается принятия Схемы территориального планирования. Итоговый документ принимается на уровне области, однако, когда предложение рассматривалось на уровне города, общественные обсуждения все же проходили и показали недовольство жителей. Несмотря на это, решение было принято не в их пользу, что натолкнуло екатеринбуржцев на мысль о формальности процедуры.

"В ответ на постоянные возражения горожан Администрация бодро отчитывается, что решение принято на уровне области, а город просто приводят в соответствие. Получается, что люди участвовали в общественных обсуждениях, чтобы власти могли соблюсти букву закона. Таким образом, местные власти официально исключили участие жителей города в принятии решений о судьбе территорий общего пользования", - говорят члены инициативной группы.

Они также предполагают, что такой подход властей к решению земельных проблем может не понравиться горожанам и, вероятно, создаст очаги регулярных конфликтов. В связи с этим, свыше 350 членов инициативной группы подали заявление на проведение публичных слушаний. Такая возможность предусмотрена Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании "город Екатеринбург".

В своем обращении горожане требуют назначить публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования "город Екатеринбург" в части установления территориальной зоны ТОП-1 (территория общего пользования) взамен территориальной зоны ЦС-2 в отношении участка 66:41:0403001:13.

Напомним, что на участке планируют построить общежитие училища олимпийского резерва с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. Ситуация неоднозначная. На первый взгляд, горожане выступают против застройки парка, на что городские и региональные власти их успокаивают обещаниями "не трогать парк 50-летия ВЛКСМ". Однако мнение на счет того, что считать "парком" у обеих сторон разное, власти утверждают, что часть территории изначально принадлежала спортивному учреждению.

Ранее горожане даже записали обращение к президенту Владимиру Путину.

Теги: парк ВЛКСМ, публичные слушания, Екатеринбург


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