Полиция ищет группу подростков, избивавших прохожих в Белгороде

В Белгороде полиция начала проверку данных о нападении группы подростков на прохожих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

"В ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции были выявлены материалы о совершении подростками, предположительно на улицах Белгорода, противоправных действий", - говорится в сообщении.

В МВД устанавливают личности запечатленных на видео молодых людей.

Mash сообщает, что нападения совершают молодые люди, "предположительно, с азербайджанскими корнями". Члены банды снимают свои действия на камеру и выкладывают записи в телеграм-канал.

В декабре в Санкт-Петербурге полиция задержала двух 16-летних подростков по подозрению в нападениях на дворников-мигрантов. Перед этим в интернете были обнаружены видеозаписи с нападениями на людей. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Калуге задержали группу из десяти подростков, которые нападали на мигрантов. Baza сообщала, что за полгода банда совершила не менее восьми нападений. По информации канала, группировку возглавляли два 16-летних подростка. В банду входили девять молодых людей и одна девушка. Последняя вступала в переписку с мигрантами и звала их на свидание. Когда мужчина приходил, подростки жестоко избивали его и снимали все на камеру, а позже видео выкладывали в сеть.