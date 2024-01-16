В Уфе подростку вменили похищение сверстника

В Уфе 17-летнему парню грозит срок за похищение сверстника.

17 ноября 2023 г. подросток случайно встретил в магазине 16-летнего пострадавшего, с которым был в ссоре. Старший из парней попытался избить жертву. После этого он под угрозой ножа заставил мальчика сесть в машину знакомого, который не знал о планах захватчика, и увез его в квартиру, где оставил в заложниках.

Заложник предложил за себя выкуп в 22 тыс. руб. и сообщил об этом своей тете, та обратилась к силовикам. При передаче денег злоумышленник смог сбежать, однако после сам явился в полицию. Он арестован, ему предъявлено обвинение, расследование продолжается, сообщает СУ СКР по Башкортостану.