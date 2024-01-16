В поликлиниках Нижневартовска открыли корь-центры

В поликлиниках Нижневартовска открыли корь-центры, сообщили Накануне.RU в нижневартовской городской поликлиники.

Решение было принято в связи с распространением коревой инфекции среди взрослых. Они будут работать с заболевшими и контактными пациентами в очагах.

Сообщается, что кабинеты работают по принципу ковид-центров, открытых в период пандемии коронавируса. Там ведется работа по наблюдению за больными и контактными лицами, в том числе с применением дистанционных технологий. Производится ежедневный контроль и обзвон пациентов, обследование и лечение.

В поликлинике №1 центр находится в кабинете №421, в поликлинике №2 - в кабинете №434, в поликлинике №3 - в кабинете №109.

Напомним, ранее в школах Нижневартовска было введено дистанционное обучение из-за роста заболеваемости корью.