16 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Мужчину, который избил подростка в Тюмени, отправили под стражу

В Тюмени Калининский районный суд отправил под стражу Андрея Рыбко, которого обвиняют в покушении на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

11 сентября Рыбко напал на 13-летнего мальчика на улице Интернациональная. Он нанес ему не менее двух ударов по голове, а после стал душить. Убить ребенка мужчина не смог только потому, что тот оказал ему сопротивление. Кроме того, подростку пришли на помощь прохожие.

По постановлению суда Андрей Рыбко будет находиться под стражей до 12 февраля 2024 года.

Теги: мужчина, уголовное дело, нападение, ребенок, покушение на убийство


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Ранее 09.01.2024 09:07 Мск В Тюмени будут судить мужчину, напавшего на ребенка на улице

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