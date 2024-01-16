В Калининградской области епархия отказалась от крещенских купаний

В Калининградской области одобренных епархией крещенских купаний не будет – в пресс-службе местного подразделения РПЦ заявили, что крещенские купания не заменяют церковного богослужения и могут отразиться на здоровье, передает РИА Новости.

В Калининградской епархии заявили, что уже несколько лет не устраивают купания на один из главных православных праздников. Традицию назвали "доброй бравадой", которая не спасает и не делает человека православным.

Между тем, в других регионах тоже сворачивают широко распространившуюся традицию. В Карелии обосновали сокращение числа "официальных" купелей морозами, в Свердловской области, наоборот, спасатели кивают на тонкий лед в середине зимы (в регионе уже несколько раз в этом сезоне были 40-градусные морозы).