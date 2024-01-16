Роскосмос опубликовал первый снимок Земли со спутника "Арктика-М"

Второй спутник с высокой орбитой "Арктика-М" прислал первый снимок Земли. Сейчас он находится на рабочей высокоэллиптической орбите типа "Молния" с высотой апогея около 39 тысяч километров.

"Все служебные системы космического аппарата функционируют штатно", - сообщили в Роскосмосе.

Аппарат был запущен с Байконура 16 декабря 2023 года, а первая "Арктика" — в феврале 2021. Два спутника будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит и непрерывно следить за северной территорией России и арктического региона.