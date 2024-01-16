16 Января 2024
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Фото: kremlin.ru

"Входят не в ту дверь": Госдума призвала Киркоровых отказаться от болгарского гражданства

Госдума сегодня единогласно осудила намерение болгарских властей демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдив.

Во время обсуждения обращения к властям Болгарии депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") вспомнил, что у народных артистов России, Бедроса и Филиппа Киркоровых есть болгарское гражданство. Нилов предложил артистам также обратиться к властям этой страны с призывом не сносить памятник.

"Они начинали свою карьеру с песни об Алеше, пусть выскажут свою позицию", - предложил Нилов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что "не хочет обсуждать Филиппа", а вот с Бедросом Киркоровым "можно связаться". Впрочем, Слуцкий считает, что голоса артистов в Софии не услышат.

Гораздо жестче высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").

"Вы хотите сейчас деятелей культуры разбудить, чтобы у них совесть проснулась. Многие из них искали счастья за пределами страны, которая их родила, дала образование, где они состоялись. <…> Совесть есть – давно бы отказались от этих гражданств и делали все, чтобы развивалась нашла страна", - заявил он.

Председатель Госдумы намекнул на то, что в Болгарии к власти пришли нацисты: "Не только на Украине, но и в ряду европейских государств к власти пришли нацисты. Глава МИД Болгарии на прошлой неделе, посетив США, говорил, что им с Россией не по пути. Болгария во время Второй мировой войны была в числе гитлеровской коалиции. Сегодня новые фашисты, новые нацисты хотят не только переписать историю, но и убрать те памятники, которые напоминают о времени, когда в Болгарии у власти находились нацисты. <…> Мы никогда не простим властям Болгарии, если они пойдут на снос памятника", - сказал Володин.

Он добавил, что Киркоров (очевидно, Филипп), едва ли пойдет защищать болгарский памятник: "Деятели культуры иногда двери путают, заходя на вечеринки не те, а вы хотите от них поступков. Давайте иллюзиями не будем жить".

Теги: госдума, болгария, филипп киркоров, бедрос киркоров, вячеслав володин


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