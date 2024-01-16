Песков не стал комментировать вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместной просьбу прокомментировать информацию о якобы ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

"Это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать", - цитирует ТАСС Пескова.

Набиуллина 16 января собиралась участвовать в открытии Дня финансов на выставке на ВДНХ, но отменила выступление. В телеграм-каналах появились сообщения о том, что она перенесла плановую операцию.

Ранее глава Центробанка России стала главным "разрушителем" года. Газета Politico присудила ей такое звание за вклад в усиление российской экономики. "мечтатели", и "разрушители". "За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", – указало издание.