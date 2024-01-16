16 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

В Сысерти хотят отменить фестиваль "Лето на заводе" 

Проводимый в Сысерти фестиваль "Лето на заводе" в этом году может не состояться. Об этом сообщает Агентство развития Сысерти, указывая на отсутствие финансовой поддержки со стороны Фонда президентских грантов.

"В 2024 году проект не получил поддержку Фонда президентских грантов, которая была финансовым ядром фестиваля и давала уверенность в том, что он состоится", - заявили организаторы.

По их словам, на проведение юбилейного фестиваля запрашивалось 14 млн 510 тыс. 58 рублей. Несмотря на это, "Лето на заводе" все же может состояться, но только при условии поддержки от областных властей и частных спонсоров.

Напомним, "Лето на заводе" базируется на заброшенном заводе Турчаниновых-Соломирских и длится все лето. В 2020 году на его проведение Сысерти выделили 3,8 млн рублей, после чего суммы стали только расти: 5,9 млн в 2021 году, 9,3 млн в 2022-ом и 14,9 млн рублей в 2023 году.

Теги: Лето на заводе, Сысерть, фестиваль, поддержка


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