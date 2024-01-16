16 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский "Гортранс" заплатил пенсионерке за травму в автобусе

В Екатеринбурге пенсионерка, травмированная во время поездки в общественном транспорте, получила компенсацию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре 2023 года: рано утром в центре уральской столицы произошло ДТП с участием двух автобусов. Оба принадлежали ЕМУП "Гортранс". В результате пострадала 72-летняя пассажирка, которая упала в салоне.

В ее интересах прокуроры направили иск в суд к перевозчику и водителю, виновному в ДТП. Речь шла о компенсации морального вреда. В судебном заседании шофер добровольно выплатил пострадавшей 30 тысяч рублей, а "Гортранс" заключил с женщиной мировое соглашение на такую же сумму.

После этого пенсионерка заявила, что претензий к водителю и перевозчику больше не имеет. Октябрьский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение, деньги пассажирке уже выплачены.

Напомним, ранее суд взыскал с "Гортранса" 500 тысяч рублей в пользу пенсионерки, упавшей в автобусе в 2021 году.

Теги: Гортранс, автобус, суд


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