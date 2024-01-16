Родительская палата назвала "Сферум" "отечественным порнхабом"

"Сферум" - это "отечественный порнхаб" с обучающим и верифицированным контентом. Так иронично назвала эту цифровую платформу Родительская палата (РП).

Отмечается, что в веб-версии ВК-мессенджера, который является неотъемлемой частью "Сферума", в основном профиле теперь стал доступен весь контент ВК, в том числе вся порнография. РП сослалась на ответ ВК, что у них нет цели запретить в соцсети порнографию, даже если в этих группах состоят дети. Вся она лишь маркируется 18+.

Аналогичная ситуация и с другим деструктивным контентом, например с пропагандой половых извращений. Все эти группы свободно существуют в ВК.

"У нас запретили две иностранные социальные сети. Но мы их импортозаместили чем? Отечественным ВК, где, в отличие от запрещенных платформ, порнография очень даже приветствуется? А нам точно нужно ТАКОЕ импортозамещение? И на эту платформу сейчас детей с первого класса всеми силами загоняет школа, все родители и педагоги прекрасно знают, какими это делается методами", - пишет РП.

Обращение будет направлено в адрес главы Следственного комитета РФ о бездействии руководства ВK в отношении публикуемого деструктивного контента.

То, что "Сферум" не является обязательным в обучении, признавало и Минпросвещения. То же самое касается любых других цифровых платформ и сервисов. Однако родители жалуются на сильное давление с целью регистрации на них.