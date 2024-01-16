16 Января 2024
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Общество Москва
Фото: vk.com/redcross_ru

Умерла экс-глава Российского Красного Креста Раиса Лукутцова

Стало известно о смерти бывшего руководителя Российского Красного Креста Раисы Лукутцовой.

"Сегодня скончалась Раиса Лукутцова. Наши глубочайшие соболезнования", - говорится в telegram-канале этой организации.

Соболезнования выразил текущий глава организации Павел Савчук.

"Выражаю соболезнования родным и близким Раисы Лукутцовой, которая скончалась на 74 году жизни от продолжительной болезни. Раиса Тимофеевна возглавляла Российский Красный Крест с 2006 по 2021 г. Также с 2012 по 2019 г. она являлась членом Совета по правам человека при президенте России", - написал Савчук в своем telegram-канале.

Раиса Лукутцова родилась в 1949 г. в Брянске. В 28 лет окончила местный государственный университет имени Петровского. Работала врачом-кардиологом в Брянске.

Экс-председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова(2024)|Фото: vk.com/redcross_ru

Теги: Раиса Лукутцова, РКК, Российский Красный Крест


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