NYT: Летние потери ВСУ превысили 150 тыс. человек

Данные о потерях ВСУ тщательно охраняются украинским режимом, но, по оценкам американских чиновников, только летом число погибших и раненых украинских боевиков превысило 150 тыс. человек. Об этом пишет The New York Times.

В статье приводится несколько основных тезисов. Первый - мрачные военные перспективы Украины. Западная военная помощь вряд ли будет такой же масштабной, а военная мощь России все же больше. Нехватка боеприпасов уже сказывается.

Второй тезис - проблемы с мобилизацией. В украинскую армию отлавливают всех подряд, в результате ее уровень снижается. Трое из десяти мобилизованных ничем не лучше обыкновенных пьяниц, которых поймали на улицах, рассказал автору статьи один из боевиков. Мобилизация проводится агрессивно, но и люди все чаще пытаются от нее уклониться. Один украинский командир взвода заявил, что людей не хватает. По этому вопросу существует спор между военным и гражданским руководством Украины.

Интересно, что примерно такие же оценки потерь ВСУ давало Минобороны РФ. С начала СВО ВСУ потеряли 380 тыс. человек убитыми и ранеными.