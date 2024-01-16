16 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России начали стабилизироваться цены на яйца

Цены на яйца у российских производителей стабилизируются.

На полках магазинов уже представлены импортные варианты, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По словам Караваева, ассоциация рассчитает на готовность производителей обсуждать долгосрочные контракты, которые призваны нивелировать сезонную волатильность цен на яйца.

Куриные яйца в РФ с начала прошлого года подорожали примерно в полтора раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря 2023-го. Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева призвала не ждать снижения цен на куриные яйца. По мнению Бобылевой, установившиеся цены в 110-125 руб. за десяток яиц являются "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными".

Теги: Яйца, цена


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