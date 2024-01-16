16 Января 2024
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Фото:Накануне.RU

Из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги

Десять человек, в том числе ребенок, получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода, сообщили в Центре медицины катастроф.

Прорыв трубы произошел на перекрестке улиц Славянской и Студеной утром во вторник. Все пострадавшие были доставлены в больницу, передает РИА Новости. У ребенка ожоги 2-3% поверхности тела, его оставят в стационаре.

В компании "Теплоэнерго" сообщили, что повреждение локализовано, в ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено. Утверждается, что под отключение попало минимальное количество потребителей.

В то же время, Mash сообщает, что из-за аварии без тепла остались 20 домов (больше трех тысяч жителей).

По данным телеграм-канала, число пострадавших из-за порыва кипятка выросло до 16 человек, среди них 2 детей. У всех ожоги ног и рук 1-2 степени — они провалились в снег, под которым была горячая вода.

Теги: прорыв трубы, нижний новгород, ожоги


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