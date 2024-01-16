В Швейцарии почти 60% детей рождаются у мигрантов

В то время как общая рождаемость в Швейцарии снижается, число детей, рожденных мигрантами, растет. Таких детей уже почти 60%, пишет местное издание Die Weltwoche.

По данным Федерального статистического управления, доля детей до 6 лет, или рожденных за границей, или у которых хотя бы один родитель является иностранцем, составляет 58%. Среди детей 7-15 лет - почти такие же цифры. И они растут.

Аналитик по вопросам миграции Ганга Джей Аратнам отмечает, что в Цюрихе уже 70% жителей в возрасте от 15 до 60 лет так или иначе связаны с миграцией — приехали или они, или их родители. Но власти "не видят" этой проблемы.

Особенно быстрый прирост в Швейцарии новорожденных детей с эритрейскими корнями (Эритрея ранее была частью Эфиопии). Если в 2002 году родилось всего 12 детей у родителей из Эритреи, то в 2022 году - уже более тысячи. Сейчас в Швейцарии их более 15 тыс. Это около 1% всех детей в стране.

По данным ООН, почти треть населения Швейцарии - это иммигранты или их потомки.



