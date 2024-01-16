Начало СВО остановило третью мировую войну – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что "начало СВО остановило третью мировую войну", об этом он заявил на открытии весенней сессии палаты.

"[Иначе были бы] миллионы погибших, гуманитарная катастрофа. Этого нет потому, что наши воины борются с нацизмом. И защищают не только россиян, ни европейские государства. Россия – мирная страна и никогда не будет воевать ни с какой европейской страной", - заявил Володин.

Он также заявил: "Цели СВО будут достигнуты. Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть завезенного извне оружия, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу".