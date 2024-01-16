Россия и Катар стали избегать поставок СПГ по Суэцкому каналу

Россия и Катар стали избегать Суэцкого канала как маршрута поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Это произошло на фоне повышенных рисков и продолжающихся нападений хуситов на суда в Красном море, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары были нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада.Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США, но в Пентагоне это отрицают. Хуситы пообещали, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий.

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов российских гражданских судов. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об атаке на Йемен и назвал возможную причину случившегося.

"Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные. Оказалось, они – банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!" - написал Медведев в своем telegram-канале.