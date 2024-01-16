16 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Спикер Госдумы велел депутатам выезжать на коммунальные аварии и разговаривать с людьми

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии палаты призвал депутатов выезжать на коммунальные аварии в регионах и помогать россиянам справляться с последствиями ЧП.

По словам Володина, сейчас в Госдуму "поступает много обращений на неэффективную работу коммунальных компаний". "Этот вопрос надо взять на контроль. Надо признать, что состояние генерирующих мощностей не всегда находится на должном уровне. Те, кто приватизировал эти мощности в 90-е, не думает о том, что надо их модернизировать. И мы со своей стороны недорабатываем", - сказал Володин.

Он раскритиковал работу министерства строительства и коммунального хозяйства России: "Президент, главнокомандующий занимается этими вопросами. А где профильное министерство? Ряду министерств и ведомств можно было бы работать намного лучше. Где министр и его многочисленные заместители? Если в вопросах строительства [вице-премьер] Хуснуллин многое сделал, предлагает решения, то где предложения по ЖКХ? Аварии в регионах должны были побудить министра внести предложения в Госдуму", - сказал Володин.

Он предложил создать в парламенте специальную группу для контроля ситуации с авариями. "И нам надо выезжать на эти аварии, делать все, чтобы людей защитить в этой ситуации", - заключил спикер.

Теги: вячеслав володин, госдума, жкх, коммунальная авария


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