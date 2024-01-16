16 Января 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Притормозили. На ОГЭ по математике использовать калькулятор пока не разрешат

Из проекта приказа, касающегося Основного государственного экзамена, исключили норму об использовании калькулятора. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

"Непрограммируемый калькулятор в 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет", - подчеркнули в ведомстве.

При этом принято решение с учетом предложений и замечаний дополнительно проработать данный вопрос и продолжить широкое обсуждение, а также провести анализ арифметических ошибок при ответах на вопросы ОГЭ по математике. Кроме того, детально рассмотрят модели экзаменационных заданий, выполнение которых может потребовать использования непрограммируемого калькулятора.

Как писало Накануне.RU, разрешение использовать калькулятор на ОГЭ вызвало критику многих математиков.

Недавно глава Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что после утверждения демоверсии ОГЭ там нет фактически ни одной задачи, для которой требуется использование непрограммируемого калькулятора.

Заслуженный учитель России Александр Шевкин считает, что "угроза окончательной дебилизации школьников приостановлена", но нужно запретить и шпаргалки, которые выдают детям под названием справочные материалы.

"Это тоже ход, направленный не на подъем знаний учащихся, а на подъем показателей об усвоении знаний. Эти показатели являются фальсифицированными. Наличие шпаргалок ведет к тому, что дети не тренируют память. Так дело можно довести до того, что в ту шпаргалку скоро введут таблицу умножения", - написал он.

Теги: ОГЭ, школа, калькулятор


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