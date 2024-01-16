16 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков назвал идею переноса столицы РФ в Иркутск нереализуемой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что идея переноса столицы РФ в Иркутск не осуществима.

"Я не думаю, что эта инициатива реализуема", - заявил он.

Песков добавил, что само письмо с соответствующим обращением он не читал, но знает о его содержании из СМИ, передает ТАСС.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать направленное Владимиру Путину письмо историка из Якутии Афанасия Николаева с предложением включить в предвыборную программу пункт "о переносе столицы в Иркутск". По его мнению, это позволит "обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России".

Предложения о переносе столицы из Москвы высказываются не впервые. К примеру, несколько лет назад министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири до пяти крупных научно-промышленных центров с переносом в один из них столицы России.

Теги: песков, столица, иркутск


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